Betclic nouveau partenaire officiel de la FFF et de l’Equipe de France de Football en remplacement de PMU

Après plus de dix années de partenariat avec PMU, la Fédération Française de Football (FFF) accueille Betclic comme nouveau partenaire officiel.

Dans le cadre de ce nouvel accord signé pour 5 ans soit jusqu’à la Coupe du Monde 2026, Betclic devient partenaire officiel des Equipes de France, partenaire majeur de la Coupe de France et partenaire du football amateur.

Déjà partenaire de la Ligue de Football Professionnel (LFP), de la Ligue Nationale de Rugby (LNR) et de la Ligue Nationale de Basket (LNB) avec le Naming du championnat de France de basket en remplacement de Jeep (Betclic Elite), l’opérateur de paris sportifs en ligne renforce un peu plus sa visibilité auprès des fans de sport. « Cette collaboration confirme l’engagement et le soutien de Betclic au développement du sport français » précise Nicolas Béraud, Fondateur et Directeur Général de Betclic, dans un communiqué.

« Les Bleus basculent dans le Game »

Pour accompagner cette annonce, Betclic a bien évidemment édité une vidéo mettant en scène quelques joueurs de l’Equipe de France.

« Cette nouvelle collaboration avec une entreprise française dynamique, leader historique sur son marché, fait d’autant plus sens que Betclic est investie et réputée dans le football » ajoute Noël Le Graët, Président de la FFF. « Dans cette période difficile, ce nouveau partenariat marque toute l’attractivité de la FFF et de ses activités avec ses Equipes de France, la Coupe de France, compétition phare du football français qui rassemble à chaque édition plus de 7000 clubs professionnels et amateurs, et ses deux millions de licencié(e)s pratiquant(e)s, éducateurs, arbitres et dirigeant(e)s qui partagent partout en France cette passion commune pour le football ».

Précisons que ce contrat permet à Betclic de s’offrir une exclusivité auprès de la FFF sur les marchés du paris sportif, poker en ligne et hippisme. Un deal signé au cours du mois de juillet dont le montant serait compris entre 5 et 8 millions d’euros par an selon L’Equipe.fr. Pour trouver son nouveau partenaire, la FFF avait lancé une consultation en mars.