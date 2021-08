Rugby – Altrad nouveau sponsor maillot des All Blacks sur 2022-2027

Ce matin, New Zealand Rugby (NZR) et Altrad ont officialisé la signature d’un contrat de partenariat jusqu’en 2027.

Déjà sponsor du maillot du XV de France depuis 2018, Altrad sera également le sponsor maillot des All Blacks à partir de 2022 et pour une durée de 6 ans.

Dans le cadre de cet accord, la société BTP sera également visible sur le maillot des « Black Ferns », l’équipe féminine néozélandaise et d’autres catégories.

« A travers cette alliance, nous reconnaissons que les valeurs fondatrices d’Altrad, à savoir le courage, le respect, la solidarité, la convivialité et l’humilité, sont extrêmement pertinentes pour notre discipline sportive » précise Mark Robinson, Directeur Général de NZR, dans un communiqué. « Grâce au soutien d’Altrad et à son empreinte internationale, nous continuerons à construire et transmettre un même idéal, pour le rugby, à travers le monde. Nous sommes extrêmement enthousiastes par l’opportunité qu’offre ce partenariat : il permettra de renforcer les liens avec les communautés de fans tout en favorisant des actions à destination des plus jeunes, ainsi que des formations et des sensibilisations, partout où nous serons présents à travers le globe. Nous sommes véritablement fiers d’avoir mis en place ce partenariat et restons impatients de le voir débuter dès le début de l’année prochaine ».

« Le rugby prône des valeurs que j’ai toujours défendues tout au long de ma vie. Le rugby néo-zélandais est l’incarnation de ces valeurs, sur le terrain comme en dehors de celui-ci. Altrad et les All Blacks ont connu des parcours parallèles, depuis des origines indigènes humbles jusqu’à la réussite et le succès au plus haut niveau international » ajoute Mohed Altrad, Fondateur et Président d’Altrad. « Ce nouveau partenariat constitue une étape naturelle dans nos parcours respectifs. Le pouvoir du rugby, celui de mettre en lien les femmes et les hommes, celui d’inspirer les personnes issues de tous horizons, ne peut et ne doit être sous-estimé ; c’est un levier précieux que nous développerons main dans la main, à travers notre relation avec NZR. Ce nouveau partenariat s’inscrit ainsi dans la stratégie à long terme d’Altrad. Nous sommes fiers d’écrire cette nouvelle page de notre histoire et de pouvoir faire rayonner le rugby aux côtés des All Blacks et de NZR ». En avril dernier, Midi Olympique annonçait la possibilité de voir Altrad comme nouveau sponsor maillot des Blacks.

Sur le maillot des Blacks, Altrad succèdera à AIG, sponsor du célèbre jersey depuis 2012. En début d’année 2020, l’assureur avait annoncé qu’il stopperait son partenariat à l’issue de l’année 2021, laissant deux ans à la fédération néozélandaise de travailler le dossier.

Reste à savoir si les futures activations Altrad x Blacks seront aussi percutantes que les spots pubs d’AIG.

Outre Altrad, les All Blacks ont également accueilli récemment l’arrivée d’Ineos comme partenaire.