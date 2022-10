Matuidi, Giroud, Kimpembe,… Upway mise sur des footballeurs français pour sa nouvelle campagne publicitaire

La plateforme de vente de vélos électriques reconditionnés Upway a choisit de collaborer avec plusieurs sportifs français dans une campagne promotionnelle. Certains sont même devenus actionnaires.

Blaise Matuidi, Olivier Giroud, Presnel Kimpembe, Kevin Gameiro, Nampalys Mendy, Ricardo Pereira ou encore Yohan Benalouane. Voici les principaux protagonistes de la nouvelle campagne de pub d’Upway.

Tous les joueurs cités ont participé à de courtes vidéos qui seront diffusés sur les réseaux sociaux. Ils ont répondu à des questions mêlant football et vélo afin de trouver le G.e.OAT : le Greatest Ebike Of All Time.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Upway (@upwayshop)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Upway (@upwayshop)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Upway (@upwayshop)

Olivier Giroud

Le partenariat ne s’arrête à la simple publicité puisque certains sportifs sont même devenus actionnaires. Blaise Matuidi, l’ex milieu de terrain du PSG et de la Juventus, notamment, a décidé d’investir dans la start-up. Sans communiquer le chiffre exact, le fonds d’investissement Origins, dont Matuidi est le fondateur, a décidé de contribuer de manière significative au développement d’Upway.

« Les sportifs de haut niveau sont une grande source d’inspiration pour toute notre équipe. C’est pourquoi nous sommes ravis de voir Blaise Matuidi et les nombreux athlètes impliqués dans son fonds d’investissement Origins partager leurs choix de vélos qui nous l’espérons inspireront d’autant plus de français à sauter le pas du vélo électrique » nous précise Toussaint Wattinne, co-fondateur d’Upway.

La marketplace lancée en 2021 dit avoir multiplié par 10 ses ventes mensuelles depuis le début de l’année. Ces joueurs de football lui offrant une belle visibilité, la boîte va bientôt s’attaquer au marché américain. À suivre…

À lire aussi :