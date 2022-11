C’est officiel, pas de boissons alcoolisées aux stades pendant la Coupe du Monde de football Qatar 2022

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

A deux jours du premier match de la Coupe du Monde de football 2022 au Qatar, la FIFA a officialisé que la vente de boissons alcoolisées ne serait pas autorisée à l’intérieur des stades et dans le périmètre proche.

« Suite à de nombreux échanges entre les autorités du Qatar, pays hôte, et la FIFA, la décision a été prise de réserver la vente de boissons alcoolisées au FIFA Fan Festival, aux autres destinations pour les supporters et aux sites autorisés. Les points de vente situés à l’intérieur du périmètre des stades sont donc supprimés » explique la FIFA dans son communiqué.

« Cette décision n’aura aucune conséquence sur la vente de Bud Zero, qui reste donc disponible dans l’ensemble des stades »

« Cette décision n’aura aucune conséquence sur la vente de Bud Zero, qui reste donc disponible dans l’ensemble des stades de la Coupe du Monde au Qatar. Les autorités du pays hôte et la FIFA veilleront à ce que les stades et leurs alentours offrent une expérience agréable, respectueuse et plaisante pour tous. Les organisateurs remercient AB InBev de sa confiance et de son soutien à notre volonté commune de répondre aux demandes de chacun, tout au long de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022. » Reste à savoir si cette annonce sera appliquée ou non dans les espaces VIP et loges des stades.

La marque de bière Budweiser réagit puis efface son tweet

Avant l’annonce officielle de la FIFA, le compte Twitter de Budweiser, Sponsor de la Coupe du Monde, commentait l’information sortie dans un premier temps par le New York Times puis par RMC Sport.

Un tweet qui a été supprimé quelques minutes après le communiqué publié par la FIFA. Selon plusieurs médias, le deal entre Budweiser et la FIFA est estimé à quelques 75 millions de dollars.

Pour rappel, Budweiser a fait appel à Lionel Messi, Neymar JR ou encore Raheem Sterling dans sa campagne marketing « The World Is Yours To Take » autour de l’évènement Qatar 2022.