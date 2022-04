BYJU’S nouveau sponsor officiel de la Coupe du Monde de football Qatar 2022

La semaine dernière, la FIFA a officialisé la signature d’un contrat de partenariat avec BYJU’S pour la Coupe du Monde Qatar 2022.

Dans le détail, la société indienne spécialisée dans l’apprentissage devient sponsor officiel du mondial dont le tirage au sort aura lieu ce soir.

« Nous sommes très fiers de représenter l’Inde sur une scène aussi prestigieuse et ainsi de promouvoir l’intégration de l’éducation et du sport. Le sport est une composante essentielle de la vie, qui rassemble les peuples à travers le monde. Tout comme le football inspire des milliards de personnes, nous espérons que ce partenariat génèrera une soif d’apprentissage dans la vie de chaque enfant » précise Byju Raveendran, fondateur et directeur général de BYJU’S, dans un communiqué.

A lire également