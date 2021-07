L’Inter Milan dévoile son nouveau maillot « peau de serpent » pour la saison 2021-2022 et officialise Lenovo comme sponsor au dos

Aujourd’hui, l’Inter Milan a dévoilé son nouveau maillot domicile pour la saison 2021-2022 conçu par Nike. Un maillot qui arbore un look « peau de serpent » inspiré du Biscione, créature symbole de la ville de Milan.

A cette occasion, le club italien a également officialisé le renforcement de son partenariat avec Lenovo qui devient le nouveau sponsor dos du maillot en remplacement de Driver, réseau de franchises de montage de pneus du groupe Pirelli qui ne sera également plus visible sur la face avant du maillot.

Pour rappel, Lenovo était déjà lié au club italien depuis 2019 en tant que partenaire technologique et visible notamment au dos des maillots d’entraînements.

Outre une visibilité renforcée, l’extension de ce partenariat intègre les serveurs, les systèmes de gestion des données, de stockage et de collaboration, et également les ordinateurs portables, les écrans et les accessoires. Lenovo fournira à l’Inter la technologie nécessaire pour recueillir et gérer de grandes quantités de données, transformer ses processus. La technologie intelligente de Lenovo permet également à l’Inter de numériser des archives et des documents historiques pour faciliter l’accès aux données.

« Forza Inter, Forza Lenovo »

« Les synergies sont nombreuses, la communauté digitale du club est conséquente, c’est une plateforme marketing merveilleuse » précise Emily Ketchen, Directrice Marketing de Lenovo, lors d’une conférence de presse à laquelle nous avons pu assister. « Le nouveau maillot extérieur sera dévoilé lors du Summer Tour dont Lenovo est le partenaire ». Forza Inter, Forza Lenovo ».

La nouvelle peau de l’Inter utilise évidemment la nouvelle identité visuelle du club présentée il y a quelques mois.

« Nous sommes heureux d’étendre notre partenariat avec Lenovo : ensemble, nous pouvons stimuler l’innovation pour rendre l’Inter de plus en plus avancé d’un point de vue technologique et davantage tourné vers l’avenir » ajoute Alessandro Antonello, CEO de l’Inter Milan.

« Animés par une vision audacieuse visant à permettre une technologie plus intelligente pour tous, nous sommes ravis de renforcer notre partenariat pour faire de réelles avancées dans la transformation digitale de l’Inter en un club du futur pour sa prochaine génération de fans et sa communauté au sens large. » ajoute Luca Rossi, président de Lenovo Intelligent Devices Group (IDG).

Socios.com (Fan Token) sponsor maillot de l’Inter Milan ?

Reste à connaître l’identité du futur sponsor maillot face de l’Inter Milan en remplacement de Pirelli. Selon Gianluca Di Marzio, il s’agira de Socios.com, plateforme de « Fan Token » qui sera également le sponsor maillot de Valence en Espagne.