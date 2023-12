Droits TV – La Chaîne L’Equipe diffuseur des 24 Heures du Mans jusqu’en 2025

Diffuseur en clair des 24 Heures du Mans depuis 2021, la Chaîne L’Equipe va poursuivre l’aventure avec un nouveau contrat de diffusion signé pour 2 ans (2024-2025).

Dans le détail, L’Equipe diffusera le FIA WEC (Championnat du Monde d’Endurance) avec une couverture qui comprendra également le web et le journal. « Le journal et le magazine l’Équipe proposeront également un contenu éditorial exclusif tout au long de l’année couvrant des sujets spéciaux liés au WEC et des interviews » explique un communiqué.

« Dans ce nouvel âge d’or de l’Endurance, il est crucial d’offrir aux fans et constructeurs engagés la couverture la plus large possible de notre discipline. L’Équipe est un diffuseur de grande qualité qui nous permet de proposer à tout un territoire de vivre le WEC et les 24 Heures du Mans dans les meilleures conditions. Je tiens à remercier le Groupe Amaury pour sa confiance et la qualité de son offre. » précise Pierre Fillon, président de l’Automobile Club de l’Ouest, dans un communiqué.

