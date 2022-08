Puma dévoile le nouveau maillot Third 2022-2023 de Manchester City depuis la plateforme Metaverse Roblox

Ce matin, Puma a dévoilé le nouveau maillot Third de Manchester City pour la saison 2022-2023. Pour ce lancement, l’équipementier allemand a décidé de le faire depuis la plateforme Metaverse Roblox.

Dans l’expérience PUMA et le Land of Games, les utilisateurs Roblox peuvent découvrir et revêtir le maillot Third (et le domicile) du club de Premier League. D’autres goodies Manchester City seront également proposés dans l’univers virtuel.

Il y a quelques semaines, c’est le club français de l’ESTAC, propriété du City Football Group (CFG), qui dévoilait ses nouveaux maillots sur Roblox.

Le maillot Third vert fluo et noir de Manchester City présente « un design à cerceaux inspiré de l’abeille ouvrière de Manchester, un symbole du caractère mancunien qui trouve son origine dans les armoiries de Manchester et qui a très vite envahi les rues, les murs et les galeries de la ville. Pour la touche finale, les cerceaux sont recouverts d’un effet spécial de peinture à la bombe qui rend hommage à la créativité et à l’art synonymes de Manchester ».

« Nous sommes ravis de continuer à faire évoluer notre expérience au sein de Roblox avec notre PUMA et le Land of Games », souligne Ivan Dashkov, Creative Culture Director chez PUMA, dans un communiqué. « Nous ne pouvions pas imaginer un meilleur partenaire que Manchester City pour ce lancement de maillot, histoire de repousser toujours un peu plus les limites en faisant quelque chose de différent et d’innovant. Alors que nous continuons à tester et à apprendre dans l’espace Web3, nous sommes impatients de tirer parti de Roblox comme plateforme pour nous mettre en lien avec des fans de tous les âges. »

