Equipementier – Le HBC Nantes devient le premier club 100% handball à porter des maillots Nike

A partir de la saison 2023-2024, le club de handball du HBC Nantes portera des maillots Nike.

A ce niveau de compétition, le HBC Nantes précise dans un communiqué qu’il devient le premier club 100% handball à être équipé par la marque au swoosh, comprenez hors Paris Saint-Germain Handball.

Un contrat rendu possible par la société Ô Sports, distributeur officiel Team sport de la marque Nike en France, qui a signé un contrat de 4 saisons, soit jusqu’en 2027. Précisons que le HBC Nantes bénéficiera de tenues Nike « aux designs uniques ».

« Cette collaboration offre une nouvelle dynamique au club et permet à Ô Sports de consolider son implantation dans la région Pays de la Loire, en France et en Europe » explique Pierrick Riche, Directeur Général de la société Ô Sports, dans un communiqué. « C’est avec une immense fierté que nous apporterons toute notre expérience, notre savoir-faire et la qualité de notre travail au « H » pour les prochaines saisons. Nous avons hâte de voir évoluer les Nantais avec la nouvelle collection Nike 100% handball sur les parquets français et européens. Le « H » entre dans un nouveau chapitre de son Histoire, Ô Sports aussi ! »

Précisons que ces dernières années, le HBC Nantes était en contrat avec l’équipementier Erima.

« À l’aube de ses 70 ans, le HBC Nantes ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Ce partenariat avec Ô Sports est la résultante d’ambitions communes. En associant notre image de marque au plus grand équipementier sportif mondial pour les 4 années à venir, nous souhaitons franchir un nouveau cap sur la performance et l’innovation, tant sur le plan sportif que marketing. Les compétences de nos équipes, associées à l’accompagnement et le savoir-faire de la société Ô Sports, promettent de belles collections Nike à venir pour le HBC Nantes et ses supporters. Nous sommes impatients de partager ces nouveaux produits et donnons rendez-vous au peuple violet au mois de Juillet » ajoute Gaël Pelletier, Président du HBC Nantes.

