Viwone nouveau sponsor maillot dos de l’AS Monaco

Aujourd’hui, l’AS Monaco a annoncé la signature d’un nouveau contrat de partenariat avec Viwone jusqu’à la fin de la saison 2022-2023.

Dans le cadre de cet accord, la marque française de casques audio haut de gamme (279€ à 479€) devient le nouveau sponsor maillot dos et Partenaire Premium du club. Une visibilité qui sera renforcée bien évidemment par une exposition sur les réseaux sociaux de l’AS Monaco (22 millions de followers).

Au du maillot des joueurs monégasques lors des matchs de Ligue 1 Uber Eats, Viwone va succéder à Peace and Sport (qui reste en Coupe d’Europe). L’association était visible depuis le début de la saison en attendant certainement que le club trouve un remplaçant à Afflelou qui était à cet emplacement la saison dernière.

« Viwone souhaite accompagner les artistes, les sportifs mais aussi des clubs performants et prestigieux. L’AS Monaco, qui incarne des valeurs d’excellence et d’innovation, s’imposait comme une évidence pour Viwone » détaille Rachel Marguerite, Responsable Marketing France de Viwone, dans un communiqué. « La musique prend place partout dans notre quotidien mais aussi bien sûr dans le monde du sport, c’est pourquoi nous sommes heureux de nous associer à l’AS Monaco. Ce partenariat constitue un levier important pour la visibilité et le rayonnement de notre marque. »

Nouvelle marque française présidée par Omar BOUNAMIN et lancée l’été dernier d’abord aux Etats-Unis, Viwone va débuter la commercialisation de ses casques audio à partir de mars 2023 dans l’hexagone. « Avec ses casques audio haut de gamme, Viwone a placé l’innovation et l’exigence au coeur de ses activités, des valeurs que nous partageons. Nous nous réjouissons de collaborer ensemble » ajoute Adrien Zannettacci, Directeur Sponsoring de l’AS Monaco.

L’année dernière, la marque Viwone était Partenaire du club de basket de Nanterre 92 avec une présence sur la face avant du maillot.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par VIWONE 🇫🇷 (@viwoneofficiel)

