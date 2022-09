F1 – Une livrée spéciale pour McLaren à Singapour et au Japon

Pour le Grand Prix de Singapour disputé ce week-end et le Grand Prix du Japon la semaine prochaine, l’écurie de Formule 1 McLaren dévoile une livrée spéciale en clin d’oeil à la région.

Avec son partenaire OKX (plateforme de cryptomonnaie), McLaren arbore un look rose fluo et un design « efferversent » afin de souligner la culture « nouvelles technologies » de l’Asie.

L’occasion bien évidemment d’attirer l’attention médiatique autour des monoplaces pilotées par Lando Norris et Daniel Ricciardo et de mettre en avant son sponsor

The chequered flag waves and that’s the end of FP2. 👊

We’ll keep at it and continue the hard work into tomorrow. #SingaporeGP 🇸🇬 pic.twitter.com/GPVNHEV1AI

— McLaren (@McLarenF1) September 30, 2022