Fan Engagement : Les XV meilleurs supporters français sélectionnés pour enflammer le crunch France – Angleterre (Tournoi des 6 Nations)

A l’occasion du match France – Angleterre, dernier rendez-vous du Tournoi des 6 Nations qui se jouera samedi 19 mars (21h au stade de France), la Fédération française de rugby a lancé une campagne de recrutement des XV meilleurs supporters.

« Nous travaillons la psychologie des foules, et la contagion des émotions au sein des stades »

« Cette activation consiste à récompenser nos fidèles supporters qui aiment, accompagnent et font preuve d’un soutien indéfectible envers notre XV de France. La Voix du XV, ce sont les XV des meilleurs supporters sélectionnés parmi plus de 200 candidatures vidéo » nous explique Laurent Latour, Directeur de la Communication et du Numérique de la FFR. « Nous invitons les gagnants dans notre « tribune bodega », une tribune pleine d’ambiance. Les gagnants auront une mission sacrée : donner de la voix. Notre objectif est, à partir d’un nombre restreint de supporters, de créer les conditions de « contagion des émotions » pour que tout le Stade de France supporte notre équipe que ce soit lors d’une action d’essai, ou plus durement lors des phases défensives ou les temps faibles de notre équipe. »

« À un an et demi de la Coupe du Monde de rugby en France, la FFR a pour grand projet d’apporter un immense soutien au XV de France et à l’ensemble des équipes de France en créant de magnifiques ambiances dans toutes les enceintes sportives qui les accueillent » ajoute Laurent Latour. « Nous travaillons la psychologie des foules, et la contagion des émotions au sein des stades, pour créer les conditions d’un soutien massif qui permettra à nos équipes de se dépasser mentalement et de surperformer lors des matchs, ainsi que générer une ferveur et une ambiance qui rendra les matchs de rugby inoubliables pour nos supporters. Dans ce cadre nous avons lancé plusieurs initiatives dont la dernière en date est « La Voix du XV de France » »

L’annonce des XV par Romain Ntamack

Après dix jours de sélection, à laquelle ont participé les joueurs du XV de France, les quinze personnes choisies ont pu découvrir leur sélection dans une vidéo mettant en scène le joueur Romain Ntamack himself (voir ci-dessous).

Pour être sélectionné, il fallait remplir toutes les cases du bon supporter des Bleus : « pouvoir se faire entendre par 80 000 personnes sans se casser une corde vocale ; avoir la condition physique d’un numéro 8 pour tenir le rythme de deux séance cardio de 40 minutes ; savoir que lorsque l’on parle de « cocotte », « cuillère » ou « fourchette », on ne parle pas de cuisine ; et bien sûr être disponible le 19 mars de 14 heures à minuit. »

La crème de la crème des supporters français aura un rôle capital à jouer : faire chavirer le stade de France et ses 80 000 supporters. Ces derniers profiteront de ce Crunch gratuitement puisque transport, hébergement et billets de match leur ont été offerts.

En quête d’un Grand Chelem

Les quinze sélectionnés peuvent se réjouir tant ce France – Angleterre est attendu. Grâce à leur victoire face au Pays de Galles (13-9), vendredi soir, les hommes de Fabien Galthié tenteront de décrocher le Grand Chelem, après lequel courent les Français depuis 2010.

