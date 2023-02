Lancé en 2021 pour les clubs de football, le programme « Play Like A Pro » de Kappa vise à offrir à différents clubs des tenues personnalisées grâce à un concours.

En pleine année de Coupe du Monde, l’équipementier italien relance son opération à destination des clubs de Rugby.

Qui dit 2023 en France, dit Coupe du Monde de rugby. Un événement dont Kappa ne passera certainement pas à côté pour promouvoir sa marque. Ainsi, l’équipementier italien réactive son programme « Play Like A Pro » et offrira 25 kits (maillot, short et chaussettes) dotés de la technologie Kombat Pro à 7 clubs de rugby à travers la France.

Pour cela, Kappa met en place un concours auquel seuls les clubs équipés par la marque lors de la saison 2022/2023 et/ou 2023/2024 peuvent participer. Les clubs doivent d’abord s’inscrire sur le site de Kappa, disponible jusqu’au 8 mars 2023 inclus. La France sera repartie en 7 zones et 14 clubs (2 clubs par zone) seront tirés au sort pour la finale.

Pour mener à bien cette opération, Kappa s’appuie sur l’aide de l’agence Sportpack.

Lors de la dernière étape, chacun d’entre eux devra choisir le design d’un maillot et poster une publication sur le compte Facebook de la marque. Celui qui récoltera le plus de like gagnera le maillot mais également des places pour « assister à un événement unique pendant la Coupe du Monde ».

Si Kappa avait recensé plus de 1000 inscriptions en 2021 pour les clubs de football, la marque espère en recueillir près de 600 cette année. Cette réactivation témoigne également de son envie quant à devenir un sponsor de premier plan dans un maximum de sport. Dans une année déterminante pour le rugby, « Play Like A Pro » prends tout son de sens.

