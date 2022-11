[Inside] Dans les coulisses d’un show d’avant-match du XV de France 

A l’occasion du match de rugby entre la France et l’Australie début novembre, nous avons pu visiter les coulisses et notamment la régie du Stade de France. Un endroit stratégique où se pilote à peu près tout le déroulé visuel et sonore de la soirée.

Au stade, il y a ce que les spectateurs voient et ce qu’ils ne voient pas. Avant, pendant mais aussi après un match, les supporters du XV de France en prennent pleins les yeux. Affichages sur les écrans géants, une musique spéciale après un essai, des feux d’artifice pour célébrer une victoire… Tout cela fait partie de ce qu’on appelle l’enrichissement de la « Fan Expérience ».

« Nous devons donner envie, au plus grand nombre, de venir et revenir vivre l’expérience France Rugby »

Le 5 novembre dernier, le XV de France recevait l’Australie au Stade de France. L’occasion pour la FFR de dévoiler « un show à la française ». Vous avez d’ailleurs été nombreux à visionner notre vidéo TikTok sur les coulisses de la régie.



« Le show d’avant-match est de plus en plus important pour donner envie aux spectateurs de venir, puis de revenir voir un événement. Nous souhaitons rendre les matches du XV de France inoubliables pour le grand public. Graver ces événements dans leur mémoire… Nous devons donner envie, au plus grand nombre, de venir et revenir vivre l’expérience France Rugby, mais notre vision va au-delà. » nous explique la FFR.

Tout cela a un prix. Sans vraiment nous donner le budget exact, la Fédération Française de Rugby nous assure qu’elle a « priorisé les dépenses pour améliorer la qualité du spectacle sans impacter » leur budget global. Leur ambition est de « repenser totalement l’expérience des spectateurs dans le stade ». Ces dispositifs sont mis en place en collabotation avec l’agence Aono.

Une équipe finement sélectionnée

Dans la régie, le rythme est effréné. Chaque élément est programmé à la seconde et l’équipe technique doit être prête à faire face à toute situation. « Chaque seconde compte. Nos équipes doivent faire preuve de beaucoup de professionnalisme et d’exigence. » continue la FFR. « De manière générale, nous sélectionnons finement, avec notre prestataire Aono, des équipes (topeurs, réalisateurs, ingénieurs son et vidéo….) expérimentées. Il y a un minutieux travail de cadrage en amont de chaque rencontre pour s’assurer de la bonne gestion du timing et des enchaînements. Jusqu’à la fin du match et selon des événements non-prévisibles (une faute pendant le match, des actions scorantes, un aléa événementiel….), ce déroulé peut être modifié et toutes les équipes doivent être préparées à s’adapter en live. Nous faisons le maximum pour nous préparer à l’imprévu. »

Au fil des ans, ces shows d’avant match venus d’outre-atlantique (NFL, NBA, NHL, NCAA…) se sont multiplier pour mettre le spectateur dans l’ambiance de la rencontre. Mais la FFR veut se différencier : « Nous ne voulons pas copier les autres, nous voulons faire un show à la française. Notre volonté a été de partir d’une feuille blanche, et d’imaginer des dispositifs uniques et inédits, comme la scénarisation de la sortie joueurs avec un dispositif de dalles LED au sol, pour créer un show ‘‘France Rugby’’. » Une nouveauté que les joueurs ont d’ailleurs appréciée. « Les joueurs nous ont dit que leur sortie de vestiaire était encore plus intense, et le rendu est très esthétique pour les spectateurs. »

« Il y a aussi un enjeu sportif à préparer au mieux notre 16ème homme à jouer son match. Le terme ‘‘fan engagement’’ prend alors tout son sens »

Toutes ces animations sont également l’occasion pour les partenaires de la Fédération Française de Rugby d’y trouver leur compte. « Nous travaillons main dans la main avec nos partenaires tout au long des saisons pour proposer des expériences communes : les Orange Rugby Kids (des enfants issus de nos écoles de rugby dont Orange est Partenaire Majeur et qui accompagnent les joueurs lors de l’entrée sur le terrain et des hymnes), un chatbot sur notre web application qui explique les règles en live pendant le match avec Orange, notre robot Awabot avec la Ligue Nationale contre le Cancer qui permet aux enfants malades d’être présent à distance via une solution de téléprésence… Beaucoup d’animation faite avec nos partenaires ont été des réussites, nous travaillons ensemble sur ces sujets. »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sport Buzz Business (@sportbuzzbusiness)

Le tout est ainsi fait pour rendre l’expérience du public encore plus immersive. La FFR considère les fans comme des acteurs du jeu. « Nous considérons les supporters comme le 16ème homme. Ce supplément d’âme qui peut faire basculer une rencontre sportive, lorsque le stade devient un chaudron et pousse derrière son équipe. Ainsi, en lien avec le staff et les joueurs du XV de France, nous travaillons des dispositifs pour rassembler et fédérer nos supporters derrière notre équipe. Il y a donc aussi un enjeu sportif à préparer au mieux notre 16ème homme à jouer son match. Le terme ‘‘fan engagement’’ prend alors tout son sens. »

Et maintenant ?

La France recevra en 2023, la prochaine Coupe du Monde de rugby. Tous les matchs du XV sont donc aussi l’occasion de montrer de quoi les shows à la française sont fait, à un an d’un événement mondial.

« Nous souhaitons continuer à innover et à aller plus loin sur les différents temps forts de l’expérience de nos spectateurs, de leur arrivée au stade, jusqu’au prochain match avec l’objectif de rassembler derrière nos équipes de France et d’inviter tous les publics à rejoindre la famille du rugby ! ».

À lire aussi