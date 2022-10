Une pingouin comme mascotte de la Coupe du Monde féminine 2023 de football

La mascotte de la prochaine Coupe du Monde féminine en 2023 est arrivée. C’est une pingouin qui sera l’emblème de la compétition coorganisée par l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Dévoilée aujourd’hui, la jeune pingouine « Tazuni » sera la mascotte officielle de la Coupe du Monde féminine de 2023.

Son nom s’inspire de mer de Tasmanie, où elle vit mais également du mot « unity » (« unité »), une des valeurs prônés par les organisateurs de l’événement, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

La FIFA lui a aussi créé sa propre histoire en publiant une vidéo sur les réseaux sociaux. Futée et sûre d’elle, elle tombe amoureuse du football après avoir disputé un match avec des enfants sur une plage. La mascotte participera à des événements promotionnels et « propagera l’engouement pour la compétition auprès d’une nouvelle génération de fans ».

« Tazuni symbolise à merveille le caractère unique de cette compétition et son histoire trouvera écho auprès de millions de jeunes fans à travers le monde. » a déclaré Fatma Samoura, secrétaire générale de la FIFA. « Elle sera sans nul doute une des stars de l’événement et permettra d’inciter la prochaine génération à repousser les limites, à l’image du football féminin et de la Coupe du Monde Féminine. »

Un personnage qui devrait bien évidemment être déclinée en produits dérivés.

