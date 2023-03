Formule 1 – Les 10 voitures et les 20 casques des pilotes de la saison 2023

Alors que la saison 2023 de Formule 1 débute ce week-end avec le Grand Prix de Bahreïn, voici un récapitulatif des 10 voitures de chaque écurie et les 20 casques des pilotes.

C’est une nouvelle année de F1 qui commencera le dimanche 5 mars à Bahreïn. Les fans attendent la première course de l’année avec impatience, alors que les écuries règlent les derniers détails en coulisses.

Est-ce que Max Verstappen va conserver son titre ? Le duo franco-français-normand, Esteban Ocon et Pierre Gasly, va-t-il briller pour Alpine ? Est-ce que c’est enfin l’année du titre pour Charles Leclerc et Ferrari ? Lewis Hamilton peut-il aller cherche un 8ème titre de Champion du Monde et dépasser ainsi Michael Schumacher ?

Tant de questions qui ne font qu’augmenter l’excitation des fans et qui donne également une idée des enjeux de cette saison 2023.

En attendant, voici un récapitulatif des 10 voitures et 20 casques des pilotes. Autant de supports esthétiques qui mettent en avant les principaux sponsors. Des livrées et casques qui sont également déclinés en produits dérivés.

Il y a quelques jours, la F1 a sondé les fans sur ses plateformes pour élire la plus belle F1 de la saison 2023. Mercedes F1 arrive en tête devant la Scuderia Ferrari et Alfa Romeo.

Alfa Romeo F1 Team Stake

La voiture : Alfa Romeo C43

Le casque de Zhou Guanyu

Le casque de Valtteri Bottas

AlphaTauri

La voiture : AlphaTauri AT04

Le casque de Nyck de Vries

Le casque de Yuki Tsunoda

BWT Alpine F1 Team

La voiture : Alpine A523

Le casque d’Esteban Ocon

Le casque de Pierre Gasly

Aston Martin Aramco Cognizant

La voiture : Aston Martin AMR23

Le casque de Fernando Alonso

Le casque de Lance Stroll

Scuderia Ferrari

La voiture : Ferrari SF-23

Le casque de Charles Leclerc

La casque de Carlos Sainz

MoneyGram Haas F1 Team

La voiture : Haas VF-23

Le casque de Kevin Magnussen

Le casque de Nico Hulkenberg

McLaren Formula 1 Team

La voiture : McLaren MCL60

Le casque de Lando Norris

Le casque d’Oscar Piastri

Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team

La voiture : Mercedes W14

Le casque 2023 de George Russell

Le casque de Lewis Hamilton

Oracle Red Bull Racing

La voiture : Red Bull RB19

Le casque de Max Verstappen

Le casque de Sergio Perez

Williams Racing

La voiture : Williams FW45

Le casque d’Alexander Albon

Le casque de Logan Sargeant

