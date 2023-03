Sponsoring – L’écurie de Formule 1 McLaren va utiliser l’affichage publicitaire dynamique sur ses monoplaces pour la saison 2023

Pour cette nouvelle saison 2023 de Formule 1, l’écurie McLaren va utiliser l’affichage publicitaire dynamique sur ses monoplaces pour toutes les courses.

Testée l’année dernière, la solution de Seamless Digital permettra à McLaren de faire défiler des logos de plusieurs sponsors plutôt que d’en afficher un seul de manière statique. Dans le détail, deux écrans sont situés de part et d’autre du cockpit des voitures MCL60 à proximité du volant. Une visibilité qui s’exprime notamment lors des caméras embarquées. La technologie sera utilisée lors de chaque Grand Prix de F1 et mettra en avant Google Chrome et d’autres partenaires.

Pushing for performance and integrating the latest tech in F1! 👀 pic.twitter.com/B03HhTdjsE — McLaren (@McLarenF1) March 3, 2023

BON PLAN : Grâce à notre site, bénéficiez de 50€ offerts sur les offres d'abonnement CANAL+ (Canal+, beIN SPORTS, Eurosport...) rendez-vous ici pour en profiter

La vidéo du test réalisé en 2022