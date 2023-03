Playstation collabore avec LeBron James et dévoile une PS5 aux couleurs du King

Dans le cadre de leur programme « Playstation Playmakers », qui vise à collaborer avec les athlètes, acteurs, influenceurs ou même artiste, Playstation a dévoilé une coque de PS5 en édition limitée conçue avec LeBron James.

On connaissait Lebron James basketteur et homme d’affaires engagé, dorénavant, on le connaît designer de Playstation. La marque a ainsi révélé la coque de la PS5 et de la manette en édition limitée King x Playstation.

Des phrases « inspirantes » pour James ont été inscrites sur cette coque noire comme « Nothing is given, everything is earned » (« Rien n’est donné, tout se mérite »). Seulement quelques fans de certains marchés pourront précommander ce modèle plus tard dans l’année et exclusivement sur le site Playstation.

