NFL – Washington dévoile son nouveau nom (Washington Commanders) et sa nouvelle identité visuelle

Aujourd’hui, la franchise NFL de Washington a dévoilé son nouveau nom après l’arrêt de l’utilisation « Redskins » en 2020.

Washington Commanders, c’est le nouveau nom de l’équipe appartenant à la famille Snyder. Pour accompagner le rebranding total réalisé par l’agence Code and Theory, la franchise a impliqué de nombreuses entités dans le processus (fans, alumni, joueurs, …). Un positionnement qui s’appuie sur l’histoire et la culture de l’équipe tout en se projetant dans un avenir unifié.

One legacy. One unified future. We are the Washington Commanders #TakeCommand pic.twitter.com/Eav9NOV5Mm — Washington Commanders (@Commanders) February 2, 2022

Pour accompagner la promotion de ce nouveau branding, la franchise a également déployé une flotte de Tesla à ses couleurs.

These Commander cars are headed around the DMV today Be on the lookout 👀 pic.twitter.com/A7lqZtiHcG — Washington Commanders (@Commanders) February 2, 2022

Bien évidemment, le nouveau nom est accompagné d’une nouvelle identité visuelle. Plusieurs logos ont ainsi été conçus en fonction des utilisations. Le logo principal des Washington Commanders sera la lettre « W. » Les couleurs traditionnelles « bordeaux et or » sont conservées et seront également présentes sur le maillot domicile.

LIVE: Introducing our next chapter https://t.co/SPKYwISuFc — Washington Commanders (@Commanders) February 2, 2022

Les nouveaux maillots des Washington Commanders

Pour accompagner le lancement de cette nouvelle ère, la franchise organise notamment un « park and party » le 4 février.

Sur Snapchat, les fans des Commanders sont invités à utiliser des filtres spécialement conçus pour l’occasion.

