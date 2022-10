Intersport dévoile sa nouvelle publicité TV qui valorise sa démarche environnementale de produits éco-conçus

La rentrée des classes digérée, Intersport dévoile sa nouvelle campagne de communication qui sera visible en télévision tout au long du mois d’octobre.

Accompagnée de l’agence Marystone, l’enseigne de distribution d’articles de sport a souhaité mettre en avant l’un de ses engagements RSE, « Concevoir et sélectionner des produits éco-conçus ».

Dans son spot publicitaire, Intersport mise sur un décor outdoor qui offre une bouffée d’air frais aux téléspectateurs. L’occasion de souligner sa volonté de préserver la nature à travers le claim « La nature mérite tous nos efforts. Nous nous engageons pour elle ».

« Je crois beaucoup à cette notion d’effort collectif on a tous notre part d’effort à engager pour obtenir des résultats » explique Guillaume Payen, Directeur marketing et communication, dans un communiqué. Une vidéo qui met en avant des produits des marques Energetics et Mc Kinley d’Intersport.

