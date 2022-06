Intersport lance son collectif de 15 athlètes en vue des JO de Paris 2024 et des 100 ans de l’enseigne

Aujourd’hui, Intersport a officialisé le lancement d’une team d’athlètes pour les années à venir, avec en ligne de mire 2024, année des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris et des 100 ans de l’enseigne.

Comme lors de chaque olympiade, de nombreuses sociétés, partenaire ou non du CIO ou du comité d’organisation, constituent une équipe d’ambassadeurs constitués d’athlètes qui visent une participation aux JO. Avec les restrictions marketing que cela implique. Au contraire de Decathlon qui est partenaire officiel de Paris 2024, Intersport ne pourra pas utiliser dans sa communication les mots et signes liés à l’olympisme et Paris 2024.

Pour Intersport, cette équipe baptisée « Collectif Intersport » sera constituée de 15 athlètes dont une belge (11 femmes et 4 hommes) représentant 13 disciplines.

« Susciter un engouement local pour que les français soient derrière les athlètes »

« 2024 est une année évènement pour Intersport qui célébrera ses 100 ans. Il y a également un évènement majeur en France. La création du Collectif Intersport est un aboutissement, ce n’est pas une démarche opportuniste, nous soutenons des athlètes depuis des années, des athlètes qui sont proches de nos valeurs, proches de nos territoires et de nos magasins. Chacun des 15 athlètes sera mis en valeur localement, ce qui nous ressemble plus » nous précise Guillaume Payen, Directeur Marketing, Communication et Marque d’Intersport France. « Nous allons accompagner des athlètes que l’on soutenait déjà et d’autres recommandés par la société Stadiup. Nous allons activer le Collectif Intersport en fin d’année et en 2023 en racontant l’histoire des athlètes dans les magasins et susciter un engouement local pour que les français soient derrière les athlètes ».

Une initiative qui s’intègre dans le mouvement RSE « engagés sport » lancé par le groupe qui compte plus de 750 magasins en France (2,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2021) et 5 500 dans le monde (12,2 milliards d’euros de CA).

Les 15 athlètes du Collectif Intersport

Louis Noel | Para-Triathlon (Hauts de France)

Victoire Andrier | Escalade de vitesse (Auvergne Rhône-Alpes)

Diane Marie-Hardy | Rugby à 7 (Occitanie)

Emeline Pierre | Para-Natation (Nouvelle Aquitaine)

Léo Rossi | Badminton (PACA)

Charlotte & Laura Tremble | Natation artistique (Ile-de-France)

Lucie Belbeoch | Planche à Voile (Bretagne)

Ismaël Bouzid | Taekwondo (Grand Est)

Alice Fioretti | Judo (Corse)

Margaux Bailleul | Aviron (Normandie)

Typhaine Solde | Para-Athlétisme (Pays de la Loire)

Vicky Graillot | Haltérophilie (Bourgogne Franche-Comté)

Yasser Musanganya | Para-Athlétisme (Centre Val de Loire)

Victoire Berteau | Cyclisme sur piste

Outre ce « Collectif Intersport » et le soutien apporté à de nombreux sportifs en local, la coopérative est un acteur qui utilise le sponsoring sportif et les partenariats stratégiques visibles au national depuis de nombreuses années. Intersport est notamment Distributeur Officiel de la FFF et de la FFT. De 2012 à 2017, l’enseigne a été le sponsor maillot principal de l’Olympique de Marseille. A ce jour, Intersport est toujours partenaire de l’OM à un niveau inférieur ainsi que d’autres clubs de football dont le LOSC Lille, un club qui évoluera la saison prochaine à la… Decathlon Arena – Pierre Mauroy.

Pour rappel, le concurrent Decathlon est lui Partenaire Officiel de Paris 2024 et constituera également une team d’athlètes dont le chef de fil sera un certain Teddy Riner.