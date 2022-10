Le maillot Third adidas des Girondins de Bordeaux s’inspire des roulettes de Zinédine Zidane

Aujourd’hui, les Girondins de Bordeaux ont dévoilé leur troisième maillot de la saison 2022-2023.

Conçu par adidas, ce maillot Third a été imaginé par l’artiste Grem’s qui s’est inspiré directement de la roulette de Zinédine Zidane.

« Mon processus créatif tourne autour de la roulette de Zinedine Zidane ! J’ai eu la chance jeune d’assister aux matches durant lesquels Zinedine Zidane a fait ses légendaires roulettes ! J’étais à ces matches et j’ai découvert le football au stade Lescure au milieu des années 90. J’ai donc choisi ce souvenir de vie et travaillé autour. Mon idée était d’imiter cette roulette avec un stylo, telle une danse, j’ai isolé certains de ces designs pour extraire la forme la plus agréable à mon goût pour sublimer le maillot. La démarche et le processus créatif sont, pour moi, les deux choses les plus importantes afin de raconter une histoire et sortir des sentiers battus » explique l’artiste dans un communiqué.

« Notre volonté avec le FC Girondins de Bordeaux est de s’inscrire toujours plus dans l’histoire régionale, de la créer ensemble. adidas et le club se donnent plus que jamais les moyens et l’ambition de créer des maillots uniques et créatifs. Nous sommes heureux de dévoiler aujourd’hui cette 3ème tunique réalisée avec un artiste local qui lui donne vie. Par ce maillot, nous célébrons le sport mais surtout une belle collaboration » ajoute Arnaud Jeangirard, Vice-Président Marque adidas, Europe du Sud.

Un maillot qui sera porté pour la première fois en match officiel ce soir à Laval dans le cadre de la 10ème journée de Ligue 2 BKT.

