Tennis – Le prize money et les sponsors de l’Open 13 Provence 2023

Cette semaine, le Palais des Sports de Marseille accueille le tournoi ATP 250 de l’Open 13 Provence.

Pour ce tournoi géré par Pampelonne Organisation et dont Jo-Wilfried Tsonga est actionnaire majoritaire, le prize money total distribué aux joueurs est de 707 510 euros.

Dans le détail, le vainqueur de l’Open 13 Provence va empocher dimanche la somme de 107 610€.

Vainqueur : 107 610€

Finaliste : 62 770€

1/2 finale : 36 905€

1/4 finale : 21 385€

2e tour : 12 420€

1er tour : 7 585€

Pour cette édition 2023, le partenaire-titre est le Département des Bouches du Rhone (13).

Derrière, les partenaires principaux sont BNP Paribas, Veolia, Eiffage, Emirates, Ville de Marseille, Nexity et Parascandola.

Les Partenaires Officiels sont Onet, La Métropole Aix-Marseille-Provence, Sodexo, FFT, dlsi, Pellegrin & Fils, Sofitel, Novotel, waterdrop et Opel.

Les Fournisseurs Officiels sont Enseignes et Néons, Groupe Xerox Networks HighCo, Orange, Palais des Sports de Marseill, eRent @ Car, Ricard, Slam Court, TAV, Tecnifibre, Tourtel Twist, Coca Cola, Françoise Chocolaterie, Medisport, Champagne Barons de Rothschild, Waterdrop.

Les Partenaires Médias sont La Provence, Europe 2 et beIN SPORTS.

Top seed @HubertHurkacz is the first player to reach the final four 🙌

He defeats Mikael Ymer after a three-set battle 6-3 3-6 7-6#open13provence #atptour #hubi #hurkacz pic.twitter.com/DVlNmoMYsZ

— Open 13 Provence (@Open13) February 24, 2023