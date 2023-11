SAP nouveau sponsor de Mercedes F1 à partir de 2024

SAP, le leader mondial des logiciels professionnels, devient le partenaire officiel de l’écurie Mercedes-AMG PETRONAS à partir de 2024.

« Nous partageons le même héritage et le même engagement en faveur de l’innovation et de l’amélioration, ce qui contribuera de manière significative à nos performances sur la piste. » explique Toto Wolff, PDG et Directeur de Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team. « SAP est le leader mondial dans son domaine, nous ne pouvions pas rêver d’un meilleur partenaire pour nous aider à améliorer notre efficacité en 2024 et au-delà. »

Accelerating Tomorrow with @MercedesAMGF1 🏁 Follow our journey as we bring innovation and technology to the pinnacle of motorsport ▶️ https://t.co/6dzYQcrzp4 pic.twitter.com/HB2dw7kwbN — SAP (@SAP) November 21, 2023

Pour « plusieurs années » donc, SAP sera chargé d’apporter des solutions à l’écurie allemande afin de « tirer parti de nouvelles données en vue d’optimiser les performances » mais aussi de « réduire les coûts ». À l’aide du logiciel SAP S/4HANA Cloud, l’entreprise devra améliorer la durabilité des infrastructures informatiques de Mercedes.

Avec la technologie « SAP Business AI », l’écurie pourra affiner et optimiser au maximum ses besoins budgétaires. Ce partenariat devrait donc simplifier la vie de Mercedes dès 2024.

