UrbanSoccer s’offre un rebranding global signé de l’agence Leroy Tremblot

Grâce au travail de l’agence de branding Leroy Tremblot, le leader du foot à 5 en France UrbanSoccer s’offre une toute nouvelle identité visuelle et un nouveau ton de communication pour se rapprocher de son public.

Leader en France de centres de foot à 5, avec pas moins de 30 établissements et 300 terrains (in et outdoor), UrbanSoccer souhaite conforter son fauteuil de leader. Pour cela, l’entreprise française a décidé de renforcer les codes identitaires de sa marque et développer son expérience client.

Une plateforme de marque inclusive

Un appel d’offre a alors été lancé en avril 2021 au terme duquel l’agence de branding Leroy Tremblot (filiale branding et design de La Fourmi) a été sélectionnée pour accompagner les équipes d’UrbanSoccer dans cette transition. Les objectifs étant de « faire rayonner la marque, affirmer son statut de leader du foot à 5 et créer une approche encore plus expérientielle et immersive via le brand design. »

Une plateforme de marque incarnée par une signature plus inclusive, « We are all players », a donc été lancée.

Un logo plus subtil

Leroy Tremblot a aussi repensé l’identité visuelle d’UrbanSoccer avec une évolution subtile du logo orange de l’entreprise. « Le blason a été redessiné et le traitement coloriel revisité pour renforcer la présence du wordmark UrbanSoccer, peut-on lire dans un communiqué de l’entreprise. Le territoire graphique, entièrement renouvelé, revisite les codes du foot et vient rafraîchir la marque. Par sa souplesse et sa flexibilité, il répond à toutes les problématiques de branding des centres (signalétique, look & feel terrain et merchandising) ainsi qu’au besoin de communication et promotion des offres. »

Un ton plus convivial

Enfin, le ton utilisé sur les différents canaux de communication d’UrbanSoccer va lui aussi évoluer. Il sera plus « convivial » et « direct permettant de s’adresse au plus grand nombre et d’être la voix de tous les joueurs ».

La nouvelle identité sera déployée progressivement dans les centres tout au long de l’année 2022. Celui de Paris La Défense a été le premier à bénéficier de ce rebranding.

L’ancien logo UrbanSoccer

