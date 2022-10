L’application de picorage de matchs « Buzzer » renouvelle son accord avec la NBA

A l’occasion du début de la nouvelle saison 2022-2023 de NBA, l’application Buzzer a annoncé avoir renouvelé son accord avec la ligue.

Lancé il y a un an, Buzzer permet de « picorer » des bouts de matchs grâce au micropaiement. Les fans peuvent acheter quelques minutes d’un match à partir de 0,99$.

« Notre utilisateur moyen a 25 ans, ce qui montre comment notre plateforme peut attirer de nouveaux publics, plus jeunes, et développer des revenus pour les ligues en complément des autres modes de distribution » précise Bo Han, fondateur et PDG de Buzzer, dans un communiqué.

Dans l’application, les utilisateurs peuvent également accéder au NBA League Pass (payant) et à d’autres services et données, notamment sur le pari sportif. Une app de « snacking » qui peut donc être une porte d’entrée vers une offre payante.

Pour rappel, Buzzer a levé 20M$ il y a un an auprès d’investisseurs comme Michael Jordan, Patrick Mahomes et Naomi Osaka.