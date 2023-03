La liste des premiers speakers « Future of Sport » (Vivatech 2023)

En 2023, Global Sports Week Paris s’associe avec VivaTech pour créer « Future of Sport », un rassemblement dédié à la transformation positive du sport.

Du 14 au 17 juin, à Paris Porte de Versailles, Future of Sport rassemblera l’ensemble des acteurs engagés de la transformation positive du sport, ainsi que les leaders de l’innovation, de la tech et du business, au sein d’un espace dédié de plus de 9 000m².

Cette semaine, l’organisation a dévoilé la liste des premiers speakers. Outre la présence de la Ministre des sports et des JO Amélie Oudéa-Castéra, Future of Sport pourra compter sur des interventions de Tony Estanguet, Michelle Schwartz, Nicolas Julia, Alex Thomson, Guy-Luarent Esptein, Benoit Pagotto, Ibrahima Wade, François Gabart ou encore Marc Van Peteghem.

Lors de cet évènements des startups seront également mises en avant. Vous retrouverez ainsi The IFC, collectID, Fanprime, Tickie, Infinite Athletic, Solecooler, PlayerData, GrAIg, MyCoach Pro, Smoon Lingerie, ScorePlay ou encore StadiumGO.