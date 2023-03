La Formule 1 lance une exposition officielle à Madrid (avec les restes de la voiture brûlée de Romain Grosjean)

Cette semaine, la Formule 1 inaugure un nouveau produit à destination des fans avec le lancement d’une exposition officielle installée à Madrid.

Hébergée à IFEMA MADRID, « Formula 1 Exhibition » propose aux passionnés de se plonger dans une expérience inédite avec l’exposition de nombreux objets appartenant aux écuries et pilotes.

L’une des attractions sera certainement les restes de la voiture de Romain Grosjean qui a pris feu lors du Grand Prix de Bahreïn en 2020. Autre pilote français mis en avant, Pierre Gasly avec l’exposition de sa voiture qui a gagné le GP de Monza.

28€ le ticket adulte

Au total, l’exposition produite avec « Round Room Live » propose 6 salles thématisées aux visiteurs. Dans « The Pit Wall », les fans seront plongés dans une expérience cinématographique et immersive qui leur permettra de revivre les plus grands moments de l’histoire de la Formule 1.

L’exhibition ouvre vendredi 24 mars à Madrid pour plusieurs mois. Le prix d’un ticket pour un adulte est de 28 euros.

« Je suis tellement heureux. Nous avons discuté de ce concept d’exposition pour la première fois en 2017… ce fut donc un long voyage voyage mais incroyable » explique Timothy Harvey, conservateur et producteur de l’exposition. « Retracer l’histoire du sport que j’aime a été l’un des plus grands honneurs de ma vie. Je tiens à remercier tous ceux qui ont travaillé si dur et donné de leur temps pour en faire le spectacle incroyable qu’il est aujourd’hui. J’espère que les gens prendront autant de plaisir à l’expérimenter que nous en avons eu à le créer. »

Un produit F1 intéressant pour partir au contact des passionnés de courses, diversifier et augmenter un peu plus les revenus, en attendant de découvrir à quoi ressembleront les futurs lieux de divertissement « F1 Arcade » ou encore la piste de karting au stade de Tottenham.

