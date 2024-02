La Major League Soccer dévoile sa nouvelle campagne « Our Soccer is Calling » pour la saison 2024

Pour cette nouvelle saison 2024 de Major League Soccer (MLS) qui débute ce soir, la ligue nord américaine lance la campagne promotionnelle « Our Soccer is Calling ».

Dans son nouveau spot, la MLS souhaite présenter « l’énergie inégalée » du championnat et met en scène la passion et l’engagement des fans, l’ambiance des stades ainsi que certains joueurs dont un certain Lionel Messi, bien évidemment.

La signature « Our Soccer » est utilisée depuis la saison 2018 et le clip avec le rappeur d’Atlanta 2 Chainz.

