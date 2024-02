Parions Sport met en scène Gérard Darmon dans sa nouvelle campagne « Brèves de pari » signée de l’agence Rosa Paris

Cette semaine, l’agence Rosa Paris a dévoilé la nouvelle campagne de communication de ParionsSport point de vente qui met en scène Gérard Darmon.

Dans une série de 4 spots, l’acteur se glisse dans la peau d’un buraliste et nous partage des scènes de vie en point de vente FDJ.

En publicité, Gérard Darmon est plutôt rare puisqu’il s’agirait d’une première. « Au départ, on osait à peine en rêver…. Et puis les choses se sont faites très rapidement et simplement. Il s’est montré tout de suite très enthousiaste à l’idée d’incarner ce rôle, pour sa première pub de sa vie. » explique Sacha Lacroix, Vice-Président Rosa Paris, à cbnews.

Dans le spot « classico », ParionsSport utilise notamment les logos de deux clubs partenaires, à savoir le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille.

Classico

Cash

Loto Foot

Presque

« Réalisée par le talentueux Rudi Rosenberg (Divison), la campagne s’articule autour de 4 films diffusés à l’échelle nationale à partir du 14 février, invitant les amateurs de paris sportifs à découvrir les scènes de vie en point de vente, le tout en s’appuyant sur ses différents points de force : sa convivialité, son expérience Loto Foot, ses gains uniques et ses partenariats privilégiés avec le PSG et l’OM » ajoute Rosa Paris. « D’autres films, portant de nouvelles thématiques viendront compléter cette saga au fur et à mesure de l’année. Le dispositif publicitaire est également accompagné d’une campagne d’affichage mettant en avant ces moments de partage et de convivialité, capturés par le photographe Léon Prost, et diffusés à travers la France ».

