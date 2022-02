La marque JULES nouveau partenaire officiel du FISE Montpellier 2022

Ce matin, le FISE Montpellier a officialisé la signature d’un contrat de partenariat avec Jules.

Dans le cadre de cet accord, la marque textile devient partenaire officiel de l’évènement référence en France sur les sports urbains. L’édition 2022 se déroulera du 25 au 29 mai sur les rives du Lez.

En mai prochain, Jules lancera notamment une collection capsule dédiée à l’univers FISE (t-shirts, sweat, casquette et chaussettes). Un partenariat construit par l’agence 3L, agence officielle licensing du FISE.

En parallèle, la marque de vêtements proposera une activation évènementielle en boutique à Montpellier (DJ set by FISE, démos, jeux concours,…). Sur le lieu de l’évènement, Jules installera une boutique physique de 100m2. 100 skates collector Made in France numérotés et customisés par Jeremy Schiavo seront également mis en vente ou à gagner.

« Le FISE est l’occasion de nous rapprocher de notre cible la plus jeune en répondant encore mieux à ses attentes, avec une capsule composée de T-shirts, sweat, casquette, plutôt mixte avec un supplément d’âme RSE, autour d’un évènement fun et vibrant, d’envergure nationale dans une région où nous avons plusieurs beaux magasins, un stand sur place, une planche de skate collector numérotée et sérigraphiée par Jérémy Schiavo » explique Karine Siebenhuner, directrice de la communication de Jules, dans un communiqué.

Un partenariat sportif qui vient compléter celui signé sur la période 2022-2025 avec le Tour de France.

« Cette collaboration avec la marque JULES reflète les valeurs et les ambitions que nous partageons et nous sommes très heureux d’accueillir cette marque emblématique sur le terrain du plus grand rassemblement sportif dédié aux millennials » ajoute Joseph Villeflayoux, directeur du marketing et le la communication HURRICANE GROUP, l’entité qui gère le FISE.

