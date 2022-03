La nouvelle franchise du Charlotte FC signe le record d’affluence de la MLS dès son 1er match à domicile

Ce week-end, la nouvelle franchise de Major League Soccer (MLS), le Charlotte FC, a disputé son premier match à domicile de sa jeune histoire.

Disputé au Bank of America Stadium, le match contre le LA Galaxy a enregistré une affluence de 74 479 spectateurs, soit le nouveau record pour un match MLS. Mieux, la Major League Soccer annonce que cette affluence est la plus importante pour un match de football dans le monde depuis le début de l’année 2022.

Pour cet évènement, les festivités étaient évidemment nombreuses. L’ancien joueur NFL des Carolina Panthers Steve Smith ou encore le pilote NASCAR Jimmie Johnson étaient de la partie.

Thank you Steve Smith for being a part of our Inaugural Match Coronation. You really brought the energy! 👑 #ForTheCrown | @CutToIt pic.twitter.com/xj54j4Snfi

— Charlotte FC (@CharlotteFC) March 6, 2022