Droits TV – ESPN signe un contrat de 4 ans avec le nouveau circuit de padel sur certains territoires

Aujourd’hui, la Fédération internationale de padel (FIP) a officialisé la signature d’un contrat de diffusion avec ESPN pour certains marchés concernant le nouveau circuit mondial lancé avec Qatar Sports Investments (QSI) et l’association des joueurs pros (PPA).

Dans le détail, ESPN a signé un contrat de 4 ans, soit jusqu’en 2025, pour la région LATAM couvrant l’Amérique du Sud, l’Amérique centrale, le Mexique et les Caraïbes. « D’autres accords de diffusion

internationaux importants seront bientôt dévoilés, dans la perspective de faire rayonner le padel

dans le monde entier, comme jamais auparavant » précise la FIP dans un communiqué. En Argentine et au Mexique, le padel est un des sports les plus populaires.

« ESPN, propriété de Disney, est l’un des plus grands diffuseurs de sport au monde et

un leader américain des médias. Le fait que nous ayons signé ce partenariat réaffirme nos ambitions

mondiales et l’énorme intérêt que suscite le nouveau circuit officiel. Et ce n’est que le début » ajoute Luigi Carraro, président de la Fédération internationale de padel.

Reste à savoir si beIN MEDIA Group (beIN SPORTS) présidé par Nasser Al-Khelaifi, « récupèrera » les droits TV du nouveau circuit pour d’autres marchés. Un circuit dont le nom et le logo seront dévoilés cette semaine.

