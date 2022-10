L’affiche et le prix des places pour le Centenaire des 24 Heures du Mans (10-11 juin 2023)

Cette semaine, l’Automobile Club de l’Ouest (ACO) a dévoilé l’affiche du Centenaire des 24 Heures du Mans en 2023.

Réalisée par la Direction de la Communication de l’organisation, l’affiche a été conçue autour d’un leitmotiv : « Qui sera le vainqueur de cette édition spectaculaire ? ». Une création qui permet également de mettre en avant les sponsors de l’évènement que sont Rolex, TotalEnergies, Michelin, Motul, Goodyear ou encore DHL.

« Les six grands constructeurs engagés en Hypercar nous font face dans un contexte presque mystérieux, comme lors d’une ultime bataille. La célébration et le caractère exceptionnel de l’évènement sont au cœur de ce visuel, qui met en lumière la fin d’un chapitre et le début d’une nouvelle page » détaille l’ACO. « Une touche du passé surgit sur la droite de l’image, clin d’œil à la première affiche de l’histoire des 24 Heures du Mans, il y a de ça 100 ans : une chouette perchée sur un grand arbre majestueux, symbolisant la difficile période nocturne que traversent les équipes. »

Teaser officiel du centenaire (1923-2023) – 24 Heures du Mans

Le prix des places pour le centenaire des 24 Heures du Mans 2023

Pour la « course du siècle » qui se déroulera les 10 et 11 juin 2023, la billetterie ouvrira vendredi 21 octobre à 10 heures. Plus de 250 000 spectateurs devraient encore répondre présents.

4e manche du FIA WEC, ce Centenaire est marqué par le retour des plus grandes marques en catégorie reine, l’Hypercar. Ainsi, Ferrari, Porsche, Cadillac, Peugeot et Glickenhaus tenteront de détrôner Toyota, constructeur tenant du titre. Qui remportera le Trophée unique créé pour l’occasion ?

Le billet Entrée Semaine-Course est au tarif « Early » de 94€. Ce tarif sera valable jusqu’au 28 février 2023. Passée cette date, les billets seront au tarif de 102€. Le billet Entrée Week-End-Course est lui disponible en tarif « Early » à 83€, tandis que le plein tarif est fixé à 91€.

6 800€ pour vivre l’expérience ultime

D’autres formules sont également disponibles comme les offres VIP et hospitalités.

Comptez 6 800€ HT par personne pour vous offrir la prestation « Gold Experience ». 24 clients auront accès à une loge privatisée avec vue plongeante sur les stands ainsi qu’au salon VIP Panoramic 24 avec traiteur haut de gamme, animations culinaires, open bar, reportage photo, Parking VIP, cadeau officiel, accès au paddock, accès à la grille de départ le samedi et autres accès exclusifs, survol du circuit en hélicoptère, baptême de piste,…

Pour la seconde année, les organisateurs proposeront également le « Green Ticket ». Ce billet bas carbone offre 10% de réduction sur les billets Entrée (Seule ou incluse dans un Pack Entrée + Tribune) pour celles et ceuq qui viendront sur le circuit avec des transports vertueux (véhicules hybrides, hybrides rechargeables, électriques, train, TER, sur présentation obligatoire d’un justificatif).

