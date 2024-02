Paris 2024 – Gillette dévoile sa nouvelle publicité avec Kevin Mayer à 5 mois des JO Paris 2024 (Publicis Group)

Ambassadeur de Gillette depuis 3 ans, le décathlonien français Kevin Mayer est à l’affiche de la dernière campagne promotionnelle de la marque de rasoirs.

Dans un nouveau film de 20 secondes, Gillette raconte la préparation de Kevin Mayer, récent ambassadeur de TCL, et celle de ses supporters en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

« Les images et l’ambiance illustrent l’attente et l’excitation: Kevin poursuit ses entrainements, des rues du 14ème arrondissement de la capitale jusqu’au mythique Stade Charléty. En parallèle, des supporters français se préparent eux aussi, dessinant sur leurs joues le drapeau tricolore, après s’être rasés de près grâce au rasoir GilletteLabs Gold. Tous convergent vers le stade: la frénésie est là et la magie des Jeux Olympiques et Paralympiques opère, lorsque Kevin apparaît dans le stade » précise un communiqué décrivant le spot.

Une nouvelle campagne publicitaire signée par Publicis Group qui sera diffusée en TV à partir du jeudi 22 février. Rappelons que P&G qui détient la marque Gillette, est partenaire TOP du CIO. L’occasion pour Gillette de pouvoir utiliser les anneaux olympiques dans ses publicités et ses packagings.

