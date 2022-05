Le Naming du Paris Premier Padel Major pour Greenweez jusqu’en 2024

A moins de deux mois de la première édition du Paris Premier Padel Major qui se dispute du 11 au 17 juillet à Roland-Garros, le tournoi officialise l’arrivée de Greenweez comme partenaire-titre.

Dans le cadre de ce contrat de Naming signé pour 3 ans, soit jusqu’en 2024, la plateforme e-commerce spécialisée dans les produits bio bénéficiera d’une visibilité accrue grâce notamment au nom de l’évènement rebaptisé « Greenweez Paris Premier Padel Major« .

Pour rappel, ce tournoi est l’un des 4 tournois majeurs (de type grand chelem au tennis) lancés par Premier Padel, le nouveau circuit professionnel soutenu par la Fédération Internationale de Padel (FIP), l’Association de Padel Professionnelle (PPA) et Qatar Sports Investment (QSI).

« Greenweez entretient depuis longtemps une relation particulière avec le sport. Lorsque nous avons découvert il y a quelques années le padel, nous avons eu un réel coup de foudre » explique Romain Roy, directeur général de Greenweez, dans un communiqué. « Notre mission au quotidien est de rendre accessible au plus grand nombre des alternatives de consommation responsable, mais de le faire d’une façon décomplexée, sans se prendre trop au sérieux et en mettant l’humain au cœur de notre modèle. Or ces valeurs d’accessibilité, de fun et d’humain sont au cœur du padel et lorsque l’opportunité s’est présentée de devenir partenaire de la FFT sur le padel et en particulier de ce formidable évènement qui s’annonce au stade Roland-Garros, nous n’avons pas hésité. Nous sommes particulièrement heureux et enthousiastes ! »

Pour le moment, les autres partenaires de cette première édition du Major parisien de padel autre que Greenweez sont Rolex, Wilson, BNP Paribas, Positive Thinking Company et MejorSet.

Six courts du Stade Roland-Garros accueilleront les pistes de padel : le court Philippe-Chatrier, les courts n°2, 3, 4, 5 et 6. Un évènement qui permet à la FFT de faire vivre les infrastructures de Roland-Garros quelques semaines après la fin du grand chelem de tennis. De nombreuses animations devraient être ainsi proposées au public, avec la présence de DJs en fin de journée. Sur le court Philippe-Chatrier, les places de la couronne basse (8 000 places) sont vendues entre 20€ à 50€.

525 000€ de primes pour les joueurs

Pour cette première édition du Greenweez Paris Premier Padel Major 2022, les joueurs se partageront un total de 525 000€ de prize money.

Dans le détail, la paire vainqueur empochera un chèque de 94 600€, soit 47 300€ par joueur.

Prize-money Messieurs (par paire)

2e tour Qualifications : 1640€

1er tour Tableau final : 2 950€

1/16e : 5 900€

1/8e : 10 500€

1/4 de finale : 17 100€

1/2 finale : 26 200€

Finale : 47 200€

Victoire : 94 600€

Total : 524 920€

Premier Padel : 4 majors dans 4 pays différents

Outre le Qatar et la France, les deux autres pays qui accueilleront un Major sont le Mexique et l’Italie.

La Fédération Mexicaine de Padel (FEMEPA) a signé un contrat pluriannuel avec Premier Padel, le circuit mondial régi par la Fédération internationale de padel (FIP) et soutenu par la Professional Padel Association (PPA).

Le « Major » mexicain se déroulera du 28 novembre au 04 décembre 2022 au club Sonoma de Monterrey.

Avant l’étape française, l’Italie accueille cette semaine le second « Major » de la saison avec un tournoi programmé du 23 au 29 mai 2022. Un accord pluriannuel a été signé entre la Fédération internationale de padel (FIP), la Fédération italienne de tennis (FIT) et Sport E Salute (l’agence sportive du Gouvernement italien). C’est le Foro Italico historique de Rome qui accueille cet événement, le même qui accueille le Masters 1000 de tennis.

4 tournois majeurs qui seront complétés par de nombreux autres tournois catégorisés à un niveau de rémunération inférieur.