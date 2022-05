Une expérience de « téléportation » au stade Vélodrome pour les derniers matchs de l’Olympique de Marseille

Lors des derniers matchs de l’Olympique de Marseille de cette saison 2021-2022 achevée le week-end dernier, l’Orange Vélodrome a pu offrir une expérience inédite de « téléportation » à certains supporters.

Utilisant la technologie de la startup française la Vitre, Orange, Namer du stade Vélodrome et partenaire de l’OM, a permis à des supporters d’échanger à distance avec des joueurs. Grâce à deux écrans à hauteur d’homme, la solution technologique permet des échanges spontanés à taille réelle et de « casser » la barrière de la distance physique. Une sorte de téléportation qui a été mis en place pour la première fois le 6 mars dernier à l’occasion du match OM – AS Monaco.

« Nous sommes fiers d’avoir réalisé cette installation pour Orange à l’Orange Vélodrome et espérons que ce format se démocratise dans l’ensemble des stades pour renforcer le lien entre les joueurs et les fans » explique Anthony Vannier, cofondateur de la Vitre. « Tout est pensé pour fluidifier une discussion passionnée post-match et la qualité de la connectivité offerte par Orange garantit une qualité offerte par Orange garantit le succès de la solution, ainsi le sentiment de présence est bouleversant ! ».

La technologie au service du rapprochement des fans et des joueurs

Depuis de nombreuses années, les acteurs du sport professionnel utilisent la technologie pour rapprocher les fans des joueurs. On peut notamment citer l’Olympique Lyonnais et sa Fondation qui, à l’aide du robot awabot, permettent à des enfants malades de se promener au Groupama Stadium et d’échanger avec les joueurs les soirs de match.

Ces deux dernières années, en raison des huis clos et de l’absence des supporters dans les stades et salles, les clubs ont également redoublé leurs efforts pour proposer des dispositifs d’immersion à distance.

C’est le cas notamment de la franchise NBA des Golden State Warriors qui avait installé une multitude d’écrans dans la salle il y a un an. Avec « Dub Hub », les Warriors proposaient ainsi une expérience connectée et interactive à sa communauté pendant les matchs.

Au total, 120 personnes s’affichaient sur la panneautique LED située notamment à proximité du parquet, face caméra. Des écrans ont également été installés dans le tunnel des joueurs pour favoriser les interactions entre Steph Curry et ses coéquipiers avec ces supporters à distance.

