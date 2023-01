Handball – Bultex devient le partenaire « sommeil » de Cléopatre Darleux

Jusqu’en 2024, la handballeuse française Cléopatre Darleux pourra désormais compter sur la marque de literie Bultex comme partenaire.

Pilier de l’équipe de France avec 200 sélections, Darleux et sa bande joueront en fin d’année les championnats du monde de handball féminin, avec en ligne de mire les Jeux olympiques de Paris en 2024.

Voir cette publication sur Instagram

La marque a aussi indiqué de futures prises de parole avec la joueuse. Bultex et Darleux raconteront « la routine sommeil et quotidienne de la sportive » ainsi que « les besoins d’un bon sommeil en tant que championne et maman ».

