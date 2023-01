Tennis – Carlos Alcaraz nouveau visage de Calvin Klein en ce début d’année 2023

En ce début d’année 2023, la marque Calvin Klein dévoile une nouvelle campagne publicitaire mettant en avant le tennisman Carlos Alcaraz, numéro 1 du classement ATP.

Après le footballeur Romelu Lukaku il y a quelques semaines, Calvin Klein mise sur l’image du jeune espagnol âgé de 19 ans et prolonge sa campagne « Calvins or nothing ».

L’occasion pour Carlos Alcaraz de prendre la pose, notamment en sous-vêtements dans une campagne en noir et blanc, glamour et sexy.

Une campagne qui n’est pas sans rappeler celle de Rafael Nadal en 2011 pour la marque Armani.

Quelques années plus tard, Rafa Nadal signait avec Tommy Hilfiger un contrat pour promouvoir une collection de sous-vêtements.

