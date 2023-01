Le RC Lens et Winamax organisent une course de char à voile avant le match contre le PSG

À la veille de recevoir les champions de France, le RC Lens et Winamax ont lancé les hostilités en publiant une vidéo d’une course de char à voile.

On espère que Christophe Galtier n’est pas trop susceptible. En cette fin de semaine, le compte Twitter officiel du RC Lens a publié une vidéo mettant en scène plusieurs personnalités du club en pleine course de char à voile.

Florian Sotoca et Jonathan Gradit ont partagé ce moment plein d’humour avec les 2 anciens sang et or Daniel Moreira ainsi que Franck Queudrue. C’est Florian Sotoca qui a remporté cette course effrénée, organisée par Winamax.

Une course anée Il est temps de lever l̶a̶ le voile sur le vainqueur de #LendurantDuTouquet… ⛵️#RCLPSG @WinamaxSport pic.twitter.com/gsuoakb2cM — Racing Club de Lens (@RCLens) December 31, 2022

Le clin d’œil à la blague loupé du coach du PSG est plutôt osé. Mais cette activation résonne comme un chambrage bon enfant, quelques jours avant que les deux premiers du championnat ne s’affrontent. Le site de paris sportifs en ligne, un des principaux partenaires du Racing, faisait également gagner deux places VIP à un supporter qui commentait cette vidéo.

Le RC Lens recevra d’ailleurs les hommes de Galtier avec un maillot collector confectionné spécialement par Puma. Pour leur premier match de l’année 2023, Lens attend cette rencontre avec impatience.

