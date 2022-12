L’hommage d’Hublot à Pelé

Après la disparition de l’un de ses principaux ambassadeurs, Hublot a tenu à rendre hommage au Roi Pelé.



« C’était notre ami ». Ce matin, Hublot pleure la mort d’un des plus grands footballeurs de l’histoire. Au fil des années, Pelé était devenu plus qu’un simple ambassadeur pour l’horloger suisse. « C’était un grand homme et nous sommes honorés de l’avoir connu, d’avoir collaboré avec lui et de l’avoir appelé notre ami. », explique Ricardo Guadalupe, directeur général de la marque depuis 2012.

L’histoire entre Hublot et Pelé démarre en 2013, un an avant la Coupe du Monde au Brésil. En 2014, Pelé avait d’ailleurs dévoilé la montre officielle du mondial. La même année, ils avaient également inauguré un terrain de football construit dans la favela de Jacarezinho à Rio de Janeiro. La collaboration entre Hublot et Pelé, au-delà de l’aspect commercial, avait une dimension humanitaire forte.

Le brésilien était un homme engagé qui défendait des causes juste et ce que Hublot explique aussi dans cet hommage. « Après sa retraite en 1977, Pelé s’est consacré à l’humanitarisme. Il est devenu un ambassadeur international du sport, de la paix et de la compréhension, défendant un certain nombre de causes qui lui tenait à cœur et utilisait le langage commun du football pour faire tomber les barrières. »

En 2016 et en marge de l’Euro se disputant en France, Hublot avait organisé un « match de l’amitié » entre deux équipes dirigées par Pelé et Maradona. La dernière apparition publique de la légende brésilienne avec la marque de montre remonte à 2019. Pelé rencontrait Kylian Mbappé lors d’un événement spécial à Paris, symbolisant un passage de témoin entre l’ancienne et la future gloire du football.

« Il a apporté une nouvelle dimension au football, à l’humanitarisme et à Hublot. C’était vraiment un grand champion, footballeur et être humain. Merci Pelé. »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Hublot (@hublot)

À lire aussi