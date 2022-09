L’UEFA communique les audiences TV et réseaux sociaux de l’Euro féminin 2022 de football

Quelques semaines après la fin de l’Euro féminin 2022 de football remporté par l’Angleterre à domicile, l’UEFA a dévoilé quelques chiffres clés concernant l’audience de la compétition, que ce soit à la télévision, sur les réseaux sociaux ou dans les stades.

Au total, l’UEFA revendique un EURO féminin le plus suivi de tous les temps, avec une audience mondiale en direct cumulée de 365 millions de personnes en projection sur l’ensemble des plateformes (TV, diffusion hors du foyer et streaming). « Le nombre de téléspectateurs en direct a plus que doublé par rapport à l’édition 2017 (178 millions) et correspond à 214 % du chiffre pour 2013 (116 millions) ». Plus de 60 partenaires ont retransmis la compétition dans le monde entier.

La finale entre l’Angleterre et l’Allemagne a atteint en projection une audience mondiale en direct cumulée de 50 millions de personnes.

En France, la compétition était diffusée sur Canal+ et TF1 pour certains matchs en clair dont ceux de l’Equipe de France. La 1/2 finale perdue par les Bleues contre l’Allemagne avait enregistré une audience moyenne à 6,2 millions de téléspectateurs et un pic à 7 millions.

Sur les réseaux sociaux, l’EURO féminin 2022 annonce 453,3 millions d’interactions au total, TikTok (38,7 %) et Twitter (21,1 %). Sur TikTok, le hashtag #WEURO2022 a compté plus d’un milliard de vues de vidéos.

Les affluences dans les stades pour l’Euro féminin 2022

Lors de la compétition, les spectateurs ont répondu présents. 87 192 spectateurs ont ainsi assisté à la finale entre l’Angleterre et l’Allemagne (2-1) à Wembley. Un nouveau record pour pour un match international féminin en Europe. Au total, l’affluence cumulée grimpe à 574 875 spectateurs, un autre record pour la compétition.

