Marketing Sportif – L’agence Com’Over présente ses nouveaux clients en ce début d’année 2022

Cette semaine, l’agence Com’Over a communiqué sur son actualité concernant sa branche marketing sportif.

En plus de ces clients actuels comme la NBA ou encore Puma pour la partie basketball, Com’Over a initié des collaborations avec Lidl (relations presse des partenariats sportifs), Oppo (campagne dédiée tennis dans un réseau de distribution autour de Roland-Garros 2022), Unibet (accompagnement médiatisation des actions MMA via La Sueur), Sport Court (campagne de communication sport pan-européenne), ISG Business School (accompagnement médiatisation du partenariat officiel avec la NBA), Sport Faction (accompagnement communication RP et team d’ambassadeurs), ApeGang (stratégie de comm et création d’un team d’ambasseurs), Fédération Internationale de Football Américain (conseil stratégique, relations presse et relations publiques en France et aux Etats-Unis), Fédération Française de Handball (accompagnement communication dans la création du Fonds de Dotation, accompagnement de la Maison du Handball en tant que lieu événementiel B2B) ou encore la biathlète Julia Simon (accompagnement sur l’ensemble de ses partenariats marketing).

« Com’Over a eu la chance de se développer sur de nombreux territoires récemment, il reste toutefois important pour nous d’être fort sur nos bases, le sport fait clairement partie de notre ADN depuis toujours, nous avions à cœur de le rappeler » précise David Drahy, co-fondateur et directeur associé de Com’Over, dans un communiqué.

Dans les jours à venir, Com’Over devrait également annoncer d’autres clients avec l’accompagnement sponsoring d’un Top partenaire de Roland-Garros, des activations événementielles pour un équipementier tennis autour de Roland-Garros ou encore l’amplification de l’engagement sponsoring d’un grand annonceur du sport.

La FFHandball lance aujourd’hui sa fondation Hand’Solidaire ! 🤝 La fondation Hand’Solidaire permettra entre autres, de mener des actions tangibles auprès de publics variés afin de favoriser le développement du handball sous toutes ces formes. 🤾 pic.twitter.com/43UrPiJL0D — FFHandball (@ffhandball) April 14, 2022

Actuellement, les principaux clients de Com’Over sont Mastercard, AT&T, Puma, groupe Bacardi-Martini, MHD, Beats by Dre / Apple, Lidl, Gerflor, New Era, My Little Paris / groupe TF1, Next Radio Media, NBA, Cléopâtre Darleux, Marie Bochet,..

Pluie de nouveaux clients chez Com’Over 🚀🔥🤝💪 pic.twitter.com/Vic7K75VyB — Com’Over (@comoveragency) April 14, 2022

