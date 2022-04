Cyclisme – Les primes, les sponsors et les diffuseurs de Paris-Roubaix 2022

Ce week-end, les amoureux de cyclisme vont vibrer au rythme du passage des coureurs sur les pavés nordistes à l’occasion de Paris-Roubaix 2022.

La 119e édition de la course se disputera dimanche 17 avril sur une distance totale de 257,2 km dont 54,8 km de pavés. La veille, la seconde édition de l’édition féminine se disputera sur 125km dont 29,2 km de pavés.

Le détail des primes pour Paris-Roubaix 2022

Pour la course masculine, l’organisateur Amaury Sport Organisation (A.S.O.) distribuera un total de 91 000 euros de primes aux coureurs et aux équipes. Comme l’année dernière, le vainqueur de Paris-Roubaix 2022 remportera la somme de 30 000 euros. Le second empochera 22 000€ et le troisième 15 00€.

1er : 30 000€

2e : 22 000€

3e : 15 000€

4e : 7 500€

5e : 3 200€

6e : 1 700€

7e : 1 500€

8e : 1 300€

9e : 1 200€

10e : 1 100€

11e : 1 000€

12e : 900€

13e : 800€

14e : 700€

15e : 600€

16e : 500€

17e : 500€

18e : 500€

19e : 500€

20e : 500€

TOTAL : 91 000€

Des primes multipliées par 6,6 pour l’épreuve féminine du Paris-Roubaix 2022

Pour la seconde édition du Paris-Roubaix féminin qui se dispute samedi, le prize money global 2022 est en forte augmentation par rapport à 2021, passant de 7 505€ à 50 000€, soit 6,6 fois plus. La somme reste toutefois moitié moins environ que celle distribuée pour la course masculine.

Une augmentation du prize money justifiée notamment par l’arrivée de Zwift, plateforme de fitness en ligne, comme partenaire titre de la course (accord de 4 ans). Pour rappel, Zwift a également signé un contrat de partenariat concernant le Tour de France féminin.

Dans le détail, la vainqueur de Paris-Roubaix féminin 2022 va empocher une prime de 20 000€.

1re : 20 000€

2e : 11 000€

3e : 6 000€

4e : 3 000€

5e : 2 500€

6e : 1 500€

7e : 800€

8e : 600€

9e : 500€

10e : 400€

11e : 400€

12e : 400€

13e : 300€

14e : 300€

15e : 300€

16e : 200€

17e : 200€

18e : 200€

19e : 200€

20e : 200€

Montant total des primes classement individuel : 49 000€

Prix NTT : 1 000€

TOTAL : 50 000€

Le prix NTT récompense la concurrente la plus généreuse dans l’effort et manifestant le meilleur esprit sportif. Un jury présidé par le directeur de l’épreuve établit en fonction du déroulement de la course, une liste de coureuses. Parmi cette liste, les utilisateurs de Twitter votent pendant l’épreuve pour la concurrente la plus combative sur Twitter.com.

Les sponsors de Paris-Roubaix 2022

Pour la course masculine Paris-Roubaix 2022, les principaux partenaires sont la Région Hauts-de-France, LCL, Oakley, E.Leclerc, NTT, Tissot, Santini, Skoda, Specialized, AG2R La Mondiale, Adecco, Shimano, lastminute.com, Ville de Compiègne, Château de Compiègne, Ville de Roubaix, Métropole Européenne de Lille, france info, France Bleu, La Voix du Nord, La Voix des sports, Courrier Picard, Eurovision, FranceTV Sport et LNC.

Pour la course féminine, les principaux sponsors sont Zwift, Ville de Denain, La Porte du Hainaut, Ville de Roubaix, Métropole Européenne de Lille, Région Hauts-de-France, Shimano, Tissot, Santini, NTT, lastminute.com.

TV – Sur quelle chaîne regarder Paris-Roubaix 2022 ?

La course masculine et féminine seront diffusées en direct sur France 3 et sur Eurosport.

Sur Eurosport, la diffusion de la course féminine débutera à 13h15 samedi et dès 10h30 dimanche pour les hommes. Un week-end qui mobilisera l’équipe éditoriale suivante : Colin Bourgeat, Emmanuelle Merlot, Guillaume Di Grazia, Jacky Durand, Steve Chainel et Louis-Pierre Frileux. L’événement sera à suivre sur Eurosport 1, Eurosport 2, l’appli Eurosport et sur Eurosport.fr.