Média – Des bouts de matchs de tennis en direct vendus entre 1 et 3 dollars sur l’application Buzzer

Après la NBA, l’application Buzzer a signé un contrat avec ATP Media pour la distribution et la vente de « bout de matchs » de tennis en direct.

Grâce à un système de micropaiement, les fans de tennis pourront dorénavant acheter quelques minutes d’un match en fonction de leur intérêt et leur disponibilité. Une offre disponible entre 1 et 3 dollars, uniquement aux Etats-Unis, nous précise ATP Media qui permet par exemple de suivre la fin d’un set et d’un match.

« Notre mission, qui est d’offrir les meilleurs moments sportifs en direct aux fans où qu’ils se trouvent, s’aligne parfaitement avec le tennis masculin. Nous avons hâte de tester et d’apprendre aux côtés d’ATP Media, tout en générant des revenus auprès d’un public plus jeune » précise Andrew Barge, Chief Business Officer de Buzzer, dans un communiqué.

Les tournois ATP concernés par cet accord sont les Masters 1000, 500 et 250. L’application Buzzer a inauguré son service la semaine dernière l’occasion du Rolex Paris Masters.

« Ce partenariat avec une plateforme aussi passionnante et innovante représente une nouvelle étape vers une meilleure compréhension et un meilleur service pour nos fans », a déclaré Mark Webster, PDG d’ATP Media. « Buzzer a une base d’utilisateurs jeunes et engagés et nous sommes impatients de voir comment Buzzer continuera à développer ses offres uniques aux États-Unis et au-delà. »

