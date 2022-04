MLB – Que vont manger les fans de baseball dans les stades pour cette saison 2022 ?

Après quelques semaines de retard en raison d’un lock-out, la saison 2022 de Major League Baseball (MLB) débute aujourd’hui.

Si le baseball est loin d’être un sport très populaire en France, il reste l’un des symboles du sport US et l’un des « passe temps » favori des américains.

Pour cette nouvelle saison 2022, les fans de baseball présents dans les stades (ballparks) auront une nouvelle fois l’occasion de s’en mettre plein la panse.

Dans son spot promotionnel de rentrée à visionner ci-dessous, la Major League Baseball n’hésite pas à mettre en scène l’expérience food, l’un des piliers de la Fan Experience.

Partenaire de 9 stades de MLB, la société spécialisée Aramark propose cette année encore une offre food & beverages variée qui va au dela du hot-dog et du cheeseburger.

« Plus que jamais, les consommateurs souhaitent de vivre des expériences inégalées », explique Alison Birdwell, présidente et chef de la direction d’Aramark Sports + Entertainment. « En tirant le meilleur de chaque marché que nous desservons, notre objectif est de proposer une cuisine créative et des services innovants »

Let’s eat. 🤤 We’re excited for the new local food coming to PNC Park this season! pic.twitter.com/a4srlrGdZQ — Pittsburgh Pirates (@Pirates) April 6, 2022

Dans les ballparks sous contrat avec Aramark, il sera notamment possible d’utiliser des dispositifs de paiement intelligents sans contact basés sur l’IA, des Walk Thru, des machines à cocktails Bartesian ou encore des kiosques de commande automatique en plus de commandes mobiles.

Découvrez ci-dessous quelques mets en vente dans les stades concernés.

Citi Field (New York Mets)

Bases Loaded Fries

Lil Chicken & Waffles

Confit Chicken Wings

Metropolitan Fry Factory

Amazin’ Chicken Co. Tenders

Murrays Mac

Citizens Bank Park (Philadelphia Phillies)

PBJ Burger : peanut butter, jalapeño jelly, American cheese, bacon

Wicked Chicken Nachos

Coors Field (Colorado Rockies)

Denver Steak & Cheese Fries

Elvis Shake : Crème de banane, ice cream, peanut butter sauce, Cracker Jack, candied bacon.

Louisiana Red Hot Chicken Sandwich

Fenway Park (Boston Red Sox)

Jalapeño Cheetos Hot Dog

Truly Awesome Burger

Fluffer Nutter Fries

Kauffman Stadium (Kansas City Royals)

BBQ Brisket Melt

BBQ Reese’s Sandwich

Beverage Bat

Smoked Wings

Minute Maid Park (Houston Astros)

House Smoked Pastrami Sandwich

Grande Papas Nacho Fries

Tostitos Walking Nacho

PNC Park (Pittsburgh Pirates)

Adobo Beef Nacho

Ranch Burger

Reuben Dog

PBurgh Katsu

Pimento Chicken Sandwich

House Smoked BBQ Pork

Rogers Centre (Toronto Blue Jays)

Cheeseburger Lattice Fries

Hangry Canadian Burger

Pickle Poutine

Oakland Coliseum (Oakland A’s)

Flaming Hot Cheesesteak

Hometown Dogs

Spice Bowls

Top Taco – Taco Box Surprise

