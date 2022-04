JO – Deloitte nouveau partenaire mondial du Comité International Olympique (CIO) jusqu’en 2032

Aujourd’hui, le Comité International Olympique (CIO) a officialisé la signature d’un partenariat mondial avec Deloitte.

Dans le détail, Deloitte rejoint le programme TOP du CIO, le plus haut niveau de partenariat, dans le cadre d’un contrat signé pour 10 ans soit jusqu’en 2032. Deloitte sera un partenaire olympique et paralympique mondial pour les éditions suivantes des Jeux Olympiques et Paralympiques : Paris 2024, Milano Cortina 2026, Los Angeles 2028, Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030 et Brisbane 2032.

« En tant que partenaire olympique mondial, Deloitte mettra à profit sa grande expérience en matière de conseil en gestion et en affaires pour contribuer à améliorer et à sécuriser l’écosystème numérique du CIO qui soutient le Mouvement olympique » précise le communiqué.

Pour rappel, Deloitte était déjà impliqué dans le mouvement olympique en étant partenaire de Los Angeles 2028 ainsi qu’avec le Comité Olympique Canadien, les Comités Olympique et Paralympique Allemands, le Comité Olympique Irlandais, le Comité Olympique Polonais et le Comité Olympique et Paralympique des États-Unis.

Au rang de partenaire TOP du CIO, Deloitte rejoint notamment Airbnb, Alibaba, Allianz, Atos, Bridgestone, Coca-Cola, Deloitte, Intel, Omega, Panasonic, P&G, Samsung, Toyota et VISA, soit un total de 14 pour les JO de Paris 2024.

