Moët & Chandon célèbre les fêtes de fin d’année avec Roger Federer et un « dîner à la française »

Ambassadeur de Moët & Chandon depuis 2012, Roger Federer fait parler sa classe et son charme dans le nouveau spot publicitaire de la marque de champagne.

Quoi de mieux qu’un bon verre de Champagne pour célébrer les fêtes de fin d’année ? Ce n’est pas Roger qui va nous contredire.

Dans une vidéo d’un peu moins de 2 minutes, on voit le suisse et d’autres ambassadeurs de la marque comme le chef français Yannick Alleno, l’actrice britannique Lashana Lynch et la mannequin canadienne Coco Rocha se préparer et participer à un dîner festif « à la française » à Paris.

L’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération

Pour ceux qui en doutaient, la classe naturelle du suisse opère toujours et c’est ça qui plaît aux marques. À la volée, au service ou dans une publicité au style inspiré de la saga 007, Roger Federer est toujours à l’aise.

Mais est-ce qu’il y a une chose que cet homme ne sait pas faire ?

