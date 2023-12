Lionel Messi devient ambassadeur de Royal Carribbean

La compagnie de croisière Royal Carribbean basée à Miami place Leo Messi en tant qu’icône officielle du nouveau bateau « Icon of the Seas » à partir de janvier 2024.

Après Michelob, c’est au tour de Royal Carribbean d’accueillir Messi en tant qu’ambassadeur. L’argentin sera plus exactement icône officielle du nouveau bateau « Icon of the Seas » de Royal Caribbean. Le partenariat prendra vie à partir du 27 janvier 2024, date à laquelle le bateau sera ouvert au public.

Sponsor de l’AS Monaco, la compagnie de croisière originaire de Floride renforce considérablement sa place dans le monde du football avec la signature de la Pulga. À noter également que Royal Carribbean est partenaire de l’Inter Miami, club de Messi, depuis août. A partir de la saison 2024, Royal Carribbean va même devenir le sponsor maillot de la franchise en remplacement de XBTO.

