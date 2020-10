YouTube TV et Walt Disney World sur le parquet des Finales NBA 2020. Quels sont les autres sponsors visibles ?

Cette nuit, les finales NBA 2020 ont débuté avec le premier match remporté par les Los Angeles Lakers face au Miami Heat (116-98).

Pour ce grand rendez-vous disputé au meilleur des 7 matchs, YouTubeTV bénéficie à nouveau d’une forte visibilité. Depuis 2018, le service premium de streaming de chaînes de télévision de la célèbre plateforme vidéos est le « Presenting Partner » des Finales NBA. Un contrat de partenariat qui lui offre notamment la possibilité d’afficher le logo YouTube TV en dessous du logo officiel NBA Finals. Un marquage qui est notamment présent au milieu du parquet foulé par les joueurs des Lakers et du Heat.

En parallèle à ce marquage, un autre annonceur est également bien visible sur le parquet des finales NBA. Walt Disney World, qui accueille « la bulle NBA » à Orlando, est ainsi présent de chaque côté du terrain.

Le design du parquet des finales NBA 2020 est complété par la présence de la mention « Black Lives Matter » et la représentation du célèbre Trophée Larry O’Brien, sur fond bleu et rouge, derrières les paniers.

Ajoutons que la marque Michelob ULTRA, bière officielle de la NBA, continue de sponsoriser les écrans géants installés autour du parquet qui invitent les fans à une expérience « courtside » à distance. Une activation qui utilise la technologie Microsoft Teams, également bien visible avec le logo du géant de l’informatique.

Pour le Game 1, un certain Barack Obama a notamment participé au dispositif en étant assis à côté de Shaquille O’Neal. L’occasion pour la NBA d’encourager son audience à se rendre dans les urnes et participer à la prochaine élection présidentielle américaine entre Donald Trump et Joe Biden.

